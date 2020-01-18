Karne sonrası öğrenciler soluğu Uludağ'da aldı - Son Dakika
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Karne sonrası öğrenciler soluğu Uludağ'da aldı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, karnesini alıp sömestir tatiline çıkan öğrenciler ve aileleri ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

Karne sonrası öğrenciler soluğu Uludağ'da aldı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, karnesini alıp sömestir tatiline çıkan öğrenciler ve aileleri ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının 141 santimetre ölçüldüğü Uludağ, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ve aileleri ile günübirlikçilerin oluşturduğu yoğunluğu yaşıyor.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.

Pistlerde kızak ve poşetle kaymaya çalışan çocuklar ve aileleri de renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'dan Uludağ'a günübirlikçi olarak gelen Sadık Manzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestir tatilini değerlendirmek için buraya geldiklerini söyledi.

Havanın güneşli olmasının kendilerini mutlu ettiklerini belirten Manzak, "Oğlumuz Kerem Manzak da karnesini aldı milyonlarca öğrenci gibi. Bir günlük keyif için geldik. Daha önce de defalarca geldik ama bu sefer oğlumuza ödül oldu." ifadelerini kullandı.

Anne Derya Manzak da ailesiyle beraber Uludağ'ın tadını çıkardıklarını anlatarak, "Kar hediyesi oldu oğlumuz ve bizim için. Karnesi hepsi pekiyiydi. Uludağ'ın ayrı bir güzelliği var. Burada eğleniyoruz. Bu durum bize de bahane oldu." diye konuştu.

Kerem Manzak ise karnesinin çok iyi olduğunu dile getirerek, Uludağ'ı çok sevdiğini ifade etti.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Mahit Dibek de 9. sınıf öğrencisi olduğunu ve Uludağ'a ilk kez çıktığını vurguladı.

Hatay'dan buraya ailesinin kendisini karne hediyesi için getirdiğini vurgulayan Dibek, "Dün karnemi aldım ve çok iyiydi. Uludağ çok güzel. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sadece 3 günlük yer bulabildik. Yer bulmak çok zor. Soğuk ama çok güzel. Eğlenceli vakit geçiriyorum ve tekrar buraya gelmeyi istiyorum." dedi.

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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