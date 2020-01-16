"Karne sonuçlarına gereğinden fazla anlam yüklemeyin" - Son Dakika
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"Karne sonuçlarına gereğinden fazla anlam yüklemeyin"

6 saat önce

Yaklaşan karne günleri için ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Karne sonuçlarına gereğinden fazla anlam yüklemeniz hem size hem çocuklarınıza zarar verebilir" dedi.

Yaklaşan karne günleri için ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Karne sonuçlarına gereğinden fazla anlam yüklemeniz hem size hem çocuklarınıza zarar verebilir" dedi.

İlk, ortaöğretim ve lise öğrencileri bu cuma karne alıp yarıyıl tatiline girecek. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi Umuç da ebeveynlere karne günü için tavsiyelerde bulundu. Umuç, "Karne sonuçları beklediğiniz gibi veya beklentinizin çok altında gelmiş olabilir. Burada önemli nokta karne sonuçlarına nasıl bir anlam yüklediğiniz, onu değerlendirme biçiminizdir. Umduğunuzu bulamadığınız durumda çocuklarınızla çatışmaya girmek yerine onların bu sonuçları getirme sebeplerini anlamanız ilişkiniz için daha yararlı olacaktır" dedi.

"ÇOCUKLARA KARŞI YAKLAŞIMINIZA DİKKAT EDİN"

Ailelerin çocuklara karşı yaklaşımlarına dikkat etmelerinin altını çizen Umuç, "Onları incitmeden karnesi hakkında konuşun, kendisini anlatmasına izin verin. Çocuğunuzun anlaşılmaya ihtiyacı olabilir, ona arkasında olduğunuzu hissettirin. Çocuğunuza karşı anlayışlı olun, incitmeden dinleyin. Unutmayın ki önlemler alındığında karne notları düzeltilebilir ancak çocuğun kişiliğine verilecek bir zararın telafisi o kadar kolay olmayabilir" diye konuştu.

"KARNE GÜNÜ EBEVEYNLERE TAVSİYE"

Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, ebeveynlerin karne günü neler yapması  gerektiği ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

" Çocuğunuzun karnesiyle ilgili kendi duygu ve düşüncelerinizi yapıcı bir dil ve sakin bir üslupla onlarla paylaşın. Sizlerde oluşturduğu his çocuğunuzun üzerine düşünmesi ve harekete geçmesi için etkin bir faktör olabilir.Sadece başarılarında değil, başarısızlıklarında da onları seveceğinizi ve arkalarında olacağınızı hissettirin. Telafi etmek için birlikte neler yapabileceğinizi düşünün. Sadece kötü notlarını değil, iyi notlarını da mutlaka konuşun. Karnesindeki başarıları için onları tebrik edin, sevindiğinizi hissettirin.Olumsuz söz ve davranışlarda bulunmaktan kaçının, azarlamayın. Suçlayıcı ve yargılayıcı değil, empatik olmaya çalışın. Ebevyenlerin sıklıkla yaptıkları yanlışlardan biri de çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyaslamaktır. Her çocuğun genetiği, kişilik yapısı ve çevre ortamı gereği tek ve özel olduğunu unutmayın, bu yanlışa düşmeyin. Tatili öğrencilerin yorgunluklarını atıp dinlenmesi, eğlenmesi, yeni döneme daha motive girmesi için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Bu dönemi olabildiğince keyifli aktivitelerle geçirmesine, hobilerine zaman ayırmasına destek olabilirsiniz. Eksiklerini gidermesi için onu çok yormayacak bir ders çalışma planı hazırlaması için teşvik edin. Gerekirse okul rehber öğretmeninden destek isteyin."


- İstanbul
İstanbul, Danışman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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