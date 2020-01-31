Karne tatilinde spor yaptılar - Son Dakika
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Karne tatilinde spor yaptılar

6 saat önce

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler Şahinbey Belediyesi, tarafından gerçekleştirilen sportif faaliyetlere yoğun ilgi gösteriyor.

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Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler Şahinbey Belediyesi, tarafından gerçekleştirilen sportif faaliyetlere yoğun ilgi gösteriyor.


Şahinbey Belediyesi öğrencilerinin yarıyıl tatillerini daha iyi değerlendirmeleri için sportif faaliyetler anlamında birçok imkan sunuyor. Akkent Spor Köyü'ne gelen öğrenciler özellikle okçuluk, futbol ve basketbola yoğun ilgi gösteriyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin spor yapmasını önemsediklerini belirterek, "Sürekli gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyoruz. Bu konuda da Şahinbey Belediyesi olarak birçok önemli çalışma yapıp, yatırımlar yaptık. Şahinbey Belediyesi olarak düzenli bir şekilde bisiklet turları ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz. "Spor Yap, Sağlıklı Kal" sloganıyla herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Yapmış olduğumuz spor tesisleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımıza bu konuda yol gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin spor yapabilmeleri için 86 bin 500 m2 alan üzerine Akkent Spor Köyü'nü kurduk. Öğrencilerimizin tatillerini daha iyi değerlendirmesi için atletizm, basketbol, jimnastik, çocuk platesi, futbol, halk oyunları, karete, judo, kickboks, macera park, masa tenisi, okçuluk, taekwando ve voleybol branşlarından oluşan eğitimler veriliyor. Amacımız gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırarak daha sağlıklı bir neslin yetişmesini hedefliyoruz" dedi.


Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler


Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Akkent Spor Köyü'ne gelen öğrenciler kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Yarıyıl tatilimizi Şahinbey Belediyesinin spor tesislerinde değerlendiriyoruz. Atletizm, basketbol, jimnastik, çocuk platesi, futbol, halk oyunları, karete, judo, kick, boks, macera park, masa tenisi, okçuluk, taekwando ve voleybol gibi bir çok dalda spor yapabilme imkanı sunuluyor. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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