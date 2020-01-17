Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler - Son Dakika

Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

7 saat önce

Şırnak ve Siirt'te karne alan şehit çocukları, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.

Şırnak ve Siirt'te karne alan şehit çocukları, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.

Şırnak'ta 12 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kızı Zeynep Avcı, karne ve takdir belgesi almanın sevincini yaşadı.

Karnesini aldıktan sonra Yeşilyurt Mahallesi mezarlığında şehit babasının kabrini ağabeyi Metehan ile ziyaret eden Avcı, babasız üçüncü yılını geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

"Babamın tek hayali bizi okutmaktı, güzel bir yere gelmemizdi." diyen Avcı, şöyle konuştu:

"Takdir belgesi aldım. Sevincimi şehit babamla paylaşmak istedim. Babam hep iyi bir yere gelmemiz konusunda kardeşlerimle beraber bizi tembihliyordu. İnşallah liseden sonra iyi bir üniversite kazanıp ona layık bir evlat olacağım."

Metehan Avcı da evin tek erkek çocuğu olduğunu, üç kardeşinin eğitimiyle ilgilendiğini dile getirdi.

Avcı, "Babam eğitime çok önem veriyordu. Babamıza layık evlatlar olup vatana millete hayırlı evlatlar olmak için çalışacağım." dedi.

Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı
Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:45:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]