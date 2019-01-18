Karneler Alındı, Yarıyıl Tatili Başladı
53 dakika önce
2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı.
2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı.
2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak. Bugün yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler 4 Şubat'ta tekrar sınıflardaki yerlerini alacaklar. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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