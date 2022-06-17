Karneler dağıtıldı, öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı!

Öğrencilerin, kısacası herkesin dört gözle beklediği an geldi. Bugün itibariyle yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak üç aylık uzun bir tatile adım attı. Tabii tatilin iyi geçebilmesi için karnelerin de iyi olması oldukça önemli. Maalesef bugün bazı öğrenciler notlardan dolayı evlerine üzgün, bazıları da aksi şekilde son derece mutlu döndü.
Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra duygularını paylaşmak için soluğu sosyal medyada aldı. Özellikle Twitter'da karne hashtagi altında birçok paylaşım yapıldı. Peki öğrenciler zorlu geçen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve karneleri hakkında ne düşünüyorlar? İşte sosyal medyadan gelen tepkiler!
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Öğrenciler, bugünden itibaren üç aylık uzun bir tatile girecekler. Bazıları tatilde kendilerini geliştirmek için yeni uğraşlar edinecek, bazıları da gönlünce eğlenecek. Tatilin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir mesajla öğrencilere seslendi.
Bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum.
Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum.
Hepinize iyi tatiller diliyorum.
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İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Notlarınız ne durumda? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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