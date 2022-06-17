Karneler dağıtıldı, öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı! - Son Dakika
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Karneler dağıtıldı, öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı!

17.06.2022 17:42
Karneler dağıtıldı, öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı!

Öğrenciler, karne aldıktan sonra duygularını paylaşmak için soluğu sosyal medyada aldı. İşte sosyal medyadan gelen tepkiler!

Öğrencilerin, kısacası herkesin dört gözle beklediği an geldi. Bugün itibariyle yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak üç aylık uzun bir tatile adım attı. Tabii tatilin iyi geçebilmesi için karnelerin de iyi olması oldukça önemli. Maalesef bugün bazı öğrenciler notlardan dolayı evlerine üzgün, bazıları da aksi şekilde son derece mutlu döndü.

Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra duygularını paylaşmak için soluğu sosyal medyada aldı. Özellikle Twitter'da karne hashtagi altında birçok paylaşım yapıldı. Peki öğrenciler zorlu geçen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve karneleri hakkında ne düşünüyorlar? İşte sosyal medyadan gelen tepkiler!

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Öğrenciler, bugünden itibaren üç aylık uzun bir tatile girecekler. Bazıları tatilde kendilerini geliştirmek için yeni uğraşlar edinecek, bazıları da gönlünce eğlenecek. Tatilin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir mesajla öğrencilere seslendi.

Karneler dağıtıldı, öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı!

Bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum.

Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum.

Hepinize iyi tatiller diliyorum.

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İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

Osmaniye'de #karne günü özeti

10: 00 Karne alış

12: 00 328 AVM

13: 00 Burger king

16: 00 sinema

20: 00 kapanış

22: 00 Babayla boks maçı başlar

— no context Osmaniye (@contextosmaniye) June 17, 2022

Hepinizin mi çocuğu takdir aldı lan?? #karne

— K.Bozca ???? (@kzmbzc) June 17, 2022

Dönem boyu çocuğunun ne halt yediğini sormayan karne günü evde savaş çıkaran aile sorunsalı var ülkede #karne

— zehraaaa ???? (@sadeceezeho) June 17, 2022

Karne durumları Watsapta patlamaya başladı .

Bütün öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. #karne #CumamızMubarekOlsun

— Kasım Oktay Beyhan (@KasimOktayBey) June 17, 2022

Şimdi evde fight club vakti #karne

— İsmail Abii (@hoopmecnunn) June 17, 2022

#karne günü hocalarla son görüşmemiz pic.twitter.com/55UAIdFaie

— EGE BECER (@EGECE1903) June 17, 2022

Evet instagramda veliler tarafından #karne zehirlenmesine maruz bırakılıyoruz bugün…

— zehra kilis (@hadizehra1) June 17, 2022

Öğrencilik hayatım boyunca 17 Takdir, 1 Teşekkür, 6 Onur belgesi, Üstün başarı belgesi vs aldım. Ama ilerde kaç belge aldın diye sormuyorlar. O yüzden tatilin keyfini çıkarın çocuklar…#karne

— BARİSTİANO ?? (@baristiano) June 17, 2022

Millet karneleri aldı avm ye gidiyo klasik karne günü kutlaması #karne #karnegünü

— pikaapikaaa (@libertalife) June 17, 2022

bizim zamanımızda takdir teşekkür almak çok zordu şimdi herkesin karnesi harika. #karne

— Lütfi Zivaneli (@bellaothero) June 17, 2022

Teşekkürü 8 puanla kaçırmış garibim #Karne

— .meşhur olmayan yasin (@YasinGok8) June 17, 2022

Kavimler Göçü başlamıştır ?? ???????#karne

— R. (@teacherladyr) June 17, 2022

Başladı benim mesai..#öğretmenolmak #karne pic.twitter.com/MrahHeElGD

— ben kısaca F (@benkisacaF_) June 12, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Notlarınız ne durumda? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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