Karneler Vali Yıldırım'dan - Son Dakika
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Karneler Vali Yıldırım'dan

6 saat önce

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 186 bin 374 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 186 bin 374 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilere karnelerini verdi. Vali Yıldırım, Bahçelievler İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Okulda bekleyen velilerle bir süre sohbet eden Vali Yıldırım daha sonra ilk defa karne alacak birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı.

Yıldırım, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu.

Ayrıca Yıldırım öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenler eşlik etti.

Karneler Vali Yıldırım'dan

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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