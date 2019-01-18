Son Dakika Haberleri: Karneleri Alan Lise Öğrencileri Okul Çıkışında Bıçaklandı

Karneleri Alan Lise Öğrencileri Okul Çıkışında Bıçaklandı

1 saat önce

Karneleri alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin kız meselesi kavgasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL - Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa'da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi.

Karneleri alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı
Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin kız meselesi kavgasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa'da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Karnelerini alıp okuldan çıkan 2 öğrenci kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne alan 2 öğrenci okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye ve iddialara göre, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan lise öğrencisi E.B. ile B.S okul çıkışında kavga etti. İddialara göre E.B.'nin, kız arkadaşına 'Sana sürprizim var' diye mesaj atmasına sinirlenen B.S., okul çıkışında B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.B. ve arkadaşı E.T. olay yerinde bıçakla yaralandı.
Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi okul önüne sevk edildi. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından B.S., yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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