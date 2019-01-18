Karneleri Alan Lise Öğrencileri Okul Çıkışında Bıçaklandı

Karneleri alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin kız meselesi kavgasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL - Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa'da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi.

Karneleri alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin kız meselesi kavgasında 2 kişi yaralandı



İSTANBUL - Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa'da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Karnelerini alıp okuldan çıkan 2 öğrenci kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne alan 2 öğrenci okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye ve iddialara göre, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan lise öğrencisi E.B. ile B.S okul çıkışında kavga etti. İddialara göre E.B.'nin, kız arkadaşına 'Sana sürprizim var' diye mesaj atmasına sinirlenen B.S., okul çıkışında B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.B. ve arkadaşı E.T. olay yerinde bıçakla yaralandı.

Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi okul önüne sevk edildi. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından B.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü

Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi