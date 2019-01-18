Karneleri ayaklarına geldi

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Erdoğan, 6 Üniversiteye Rektör Atadı! Aralarında Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu da Var

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu