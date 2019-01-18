Son Dakika Haberleri: Karneleri Evlerine Geldi

Karneleri Evlerine Geldi

27 dakika önce

2019 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı sona erdi.

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2019 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı sona erdi. Düzce'de evde eğitim gören iki öğrenci ise karnesini evinde Vali Zülkif Dağlı'nın elinden aldı.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı ilk yarıyılı verilen karnelerle sona erdi. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak tatile girdi. Eğitim öğretim döneminde rahatsızlıkları sebebiyle Düzce'de evde eğitim gören iki öğrencinin karnesini ise Vali Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı evlerine götürerek verdiler.

Gülbahar Atay isimli öğrencinin karnesini veren Vali Zülkif Dağlı, "Gülhabar kızımız 6. Sınıfta evde eğitim görüyor sağlığından dolayı. Çok başarılı bir öğrencimiz. Karnesini gördük takdirnamesi var. Kendisinin de mutluluğunu yüzünden görüyorsunuz zaten" dedi.

Ardından heyet Muhammet Talha Yılmaz'a karnesi teslim edildi. Vali Zülkif Dağlı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek tebrik etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Düzce, Zülkif Dağlı, Güncel
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