Son Dakika Haberleri: Karneleri Evlerine Geldi

Karneleri Evlerine Geldi

1 saat önce

Karneleri evlerine geldi -Evde eğitim gören iki öğrenciler karnelerini vali amcalarından aldılarDÜZCE - Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 2108-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı sona erdi.

Karneleri evlerine geldi
-Evde eğitim gören iki öğrenciler karnelerini vali amcalarından aldılar

DÜZCE - Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 2108-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı sona erdi. Düzce'de evde eğitim gören iki öğrenci ise karnesini evinde Vali Zülkif Dağlı'nın elinden aldı.
2018-2019 Eğitim öğretim yılı ilk yarıyılı verilen karnelerle sona erdi. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak tatile girdi. Eğitim öğretim döneminde rahatsızlıkları sebebiyle Düzce'de evde eğitim gören iki öğrencinin karnesini ise Vali Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı evlerine götürerek verdiler.
Gülbahar Atay isimli öğrencinin karnesini veren Vali Zülkif Dağlı, "Gülhabar kızımız 6. Sınıfta evde eğitim görüyor sağlığından dolayı. Çok başarılı bir öğrencimiz. Karnesini gördük taktirnamesi var. Kendisinin de mutluluğunu yüzünden görüyorsunuz zaten" dedi.
Ardından heyet Muhammet Talha Yılmaz'a karnesi teslim edildi. Vali Zülkif Dağlı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Düzce, Eğitim
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