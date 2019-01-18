Karneleri ile Birlikte Başarı Belgesi Getiren Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Ediyor Kampanyası

Karneleri ile birlikte başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz tıraş ediyor kampanyası Diyarbakırlı kuaför Berat Polatoğlu, karne alan öğrencileri unutmadı Karneleri ile birlikte başarı belgesini de getiren öğrencileri ücretsiz olarak tıraş eden Polatoğlu, 9 yıl önce başlattığı projeyi...

Karneleri ile birlikte başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz tıraş ediyor kampanyası

Diyarbakırlı kuaför Berat Polatoğlu, karne alan öğrencileri unutmadı

Karneleri ile birlikte başarı belgesini de getiren öğrencileri ücretsiz olarak tıraş eden Polatoğlu, 9 yıl önce başlattığı projeyi gelenek haline getirdi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir erkek kuaförlüğü yapan Berat Polatoğlu, karneleri ile birlikte başarı belgesi getiren öğrencilerin saçlarını ücretsiz tıraş etti.

Yaklaşık 9 yıldır ücretsiz tıraş projesini devam ettiren Diyarbakırlı dünya şampiyonu kuaför Berat Polatoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ara tatile girmesi sonrası öğrencileri dükkanında ağırladı. Polatoğlu, karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencileri tebrik ettikten sonra tıraş edip evlerine uğurladı. Polatoğlu, 2 gün boyunca iki şubesinde de öğrencileri ücretsiz tıraş etmeye devam edecek.

"Öğrencileri motive etmek bizi mutlu ediyor"

Üniversite okuyamadığı için öğrencilere elinden geldiğince imkan sunmaya çalıştığını belirten erkek kuaförü Berat Polatoğlu, öğrenciler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Yaklaşık 26 yıldır bu mesleği yaptığına dikkat çeken Polatoğlu, "11 yıldır kendi salonumu işletiyorum. 9 yıl önce başlattığımız takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere, tıraş bedava kampanyamız bu yıl da devam ediyor. 2 şubemizde de uygulama devam ediyor yoğun ilgi görüyoruz. Öğrencilerimiz ve biz bu durumdan çok memnunuz, öğrencileri başarıya motive etmek bizi de mutlu ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok sosyal sorumluluk projelerinde yardımseverlik yapıldı. Beni en çok mutlu eden şey bu kampanyanın Diyarbakır'ın Sur İlçesinden çıkıp Türkiye'ye yayılmasıdır. Türkiye'nin çeşitli illerinde diğer meslektaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.

Kampanya 2 gün sürecek

Kampanyanın 2 gün süreceğini ifade eden Polatoğlu 7 usta ile günde 100 kişiyi tıraş etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Polatoğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada kampanyayı paylaşınca çok olumlu tepkiler aldım, insanlar gerçekten de çok mutlu oldular. Ülkemiz sıkıntılı bir süreç geçiriyor, bu kampanya onlar için bir nebzede olsa mutluluk kaynağı oldu buda bizi çok mutlu ediyor. Öğrenciler derslerini çalışsınlar, onlar bizim geleceğimiz. Bir kuaför olarak üzerime düşen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Ben liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okuyamadım, okumayı da çok isterdim. Bu yüzden öğrencilere destek olmaya çalışıyorum. Çünkü ben yapamadım, onlar daha iyilerini yapsınlar."

Öğrenciler uygulamadan memnun

Teşekkür belgesi alan ve tıraş kampanyasından yararlanan Azat Yavuz isimli öğrenci, daha önce Berat Polatoğlu'nun yapmış olduğu kampanyayı gördüğünü okuldan çıkar çıkmaz berber dükkanına koştuğunu söyledi. Yavuz, "Ben son 3 yıldır, kampanyayı biliyorum, sürekli karnemi alıp geliyorum. 7. sınıfta notum düşüktü, ilk dönem biraz karnem kötü gelmişti, kampanyayı öğrendim arkadaşlarım burada tıraş oldular ben olamadım. Bu vesileyle çalışmamı artırdım, ikinci dönem sonunda Berat Polatoğlu'nun yanına geldim. Dünya şampiyonun elinde tıraş olmak çok farklı bir duygu" diye konuştu.

Kampanyadan yararlanan bir diğer öğrenci Veysel Atay ise kampanyayı duyduğunu, karnesini alıp buraya geldiğini söyledi. Atay, "Belge alanları dünya şampiyonu bedavaya tıraş ediyor, dünya şampiyonun mekanında tıraş olmak güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

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