Son Dakika Haberleri: Karnelerini alan çocuklara piknik keyfi
Son Dakika Güncel Haber

Karnelerini alan çocuklara piknik keyfi

49 dakika önce

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, karnelerini alan çocuklar için piknik düzenledi.

Karnelerini alan çocuklara piknik keyfi, System.String[]
Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, karnelerini alan çocuklar için piknik düzenledi.
Ümraniye Mesire Alanı'nda "Karne sonrası piknik keyfi" etkinliğinde çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.
Dernek tarafından temin edilen otobüs ve servislerle piknik alanına gelen çocuklara balon, top, uçurtma gibi hediyeler verildi.
Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarına renk katmak ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için böyle etkinlikleri zaman zaman yaptıklarını söyledi.
Karne sevinçlerini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Erdinç, "Aileleri de bugün burada çocukları ile eğlendi. İlçemizde sadece maddi yardım değil, ailelerimizin ve çocukların birer dostu oluyor, dertlerine ortak oluyoruz. Bugüne kadar Ümraniye'de 850'den fazla çocuğun okul ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karnelerini alan çocuklara piknik keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]