Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler güvenlik kamerasında

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra ortadan kaybolan Melike Baturalp (14) ile kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları sürüyor.

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler güvenlik kamerasında, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra ortadan kaybolan Melike Baturalp (14) ile kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları sürüyor. Kardeşlerin iki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Abdalağa Mahallesi'nde yaşayan Baturalp Ailesi'nin 8'inci sınıf öğrencisi kızları Melike ile 5'inci sınıf öğrencisi oğulları Bünyamin Baturalp dün sabah eğitim gördükleri Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini aldı. Daha sonra okuldan ayrılan kardeşler, eve dönmedi. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Öncelikle okul ile ev arasındaki güzergahta bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kardeşlerin, dün saat 10.11 sıralarında, Siverek- Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresindeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis, araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Baturalp kardeşlere ait en son görüntü ise Siverek-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresindeki, Siverek Devlet Hastanesi bahçesinde elde edildi.

SAZLIKLAR DA ARANIYOR

Siverek-Şanlıurfa Karayolu üzeri ile çevresinde aramalarını sürdüren polise, çocukların ailesi ve yakınları da destek veriyor. Yağış nedeniyle balçığa dönen arazi ile sazlıklarda yapılan aramalara rağmen kardeşlerin izine henüz rastlanılamadı.

YAKINLARI TAKVİYE EKİP İSTİYOR

Amca Abdullah Baturalp, Medine ve Bünyamin'i, kaybolduklarını anladıkları andan itibaren aradıklarını belirterek, "Yeğenlerim dün sabah karnelerini aldılar ancak eve dönmediler. Biraz bekledik daha sonra aramaya başladık. Polise de bildirdik. Henüz bir haber yok. En son hastane bahçesinde görüldükleri için bu bölgede arıyoruz. AFAD ve kurtarma ekibi istiyoruz. Tek isteğimiz bir an önce yeğenlerimin bulunması" dedi.

ANNE-BABA HİLVAN'DA ARIYOR

Öte yandan kayıp kardeşlerin boyacı ustası olan babası İbrahim Baturalp ile annesi Mülkiye Batulap'in çocukların kaybolduğu güzergaha en yakın noktada olan Hilvan ilçesine giderek, arama çalışması yaptıkları öğrenildi.

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Şanlıurfa, Siverek, Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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