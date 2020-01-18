Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu - Son Dakika

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen 2 kardeş kent merkezinde bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen 2 kardeş kent merkezinde bulundu.

Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit ederek, arama çalışmasını bu istikamette yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Baturalp kardeşleri kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda gezerken buldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastane çıkışında abla Medine Baturalp, gazetecilerin "Neden evden kaçtınız" şeklindeki sorusuna, "Karnemiz çok kötü olduğu için" diye yanıt verdi.

Baturalp kardeşlerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 04:31:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]