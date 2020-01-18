Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3) - Son Dakika

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3)

29 dakika önce

KAYIP KARDEŞLERDEN SEVİNÇLİ HABER GELDİŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), akşam saatlerinde Şanıurfa kent merkezinde bulundu.

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3), System.String[]

KAYIP KARDEŞLERDEN SEVİNÇLİ HABER GELDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), akşam saatlerinde Şanıurfa kent merkezinde bulundu. Topçu Meydanında Çocuk Şube Kayıp Arama ekipleri tarafından fark edilen Baturalp kardeşler, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin karne korkusu yüzünden evden ayrıldıklarını yolda otostop yaparak Şanlıurfa kent merkezine geldikleri öğrenildi. Geceyi bir binan giriş katındaki merdiven arasında yatarak geçirdikleri öğrenilen çocukların çok üzgün oldukları görüldü. Müjdeli haber çocukların Siverek'te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfa'ya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis ekipleri ve çocuklardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,


Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
Türk doktorların geliştirdiği yöntem tüp bebekte umut olacak İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]