Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden 24 saattir haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden 24 saattir haber alınamıyor - Son Dakika

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden 24 saattir haber alınamıyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karne aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden 24 saatir haber alınamıyor.

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden 24 saattir haber alınamıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karne aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden 24 saatir haber alınamıyor.

İlçenin Abdalağa Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulunda dün karnelerini alan 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Medine Baturalp ile kardeşi 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bünyamin Baturalp kayıplara karıştı. Baturalp ailesi karne sonrası eve gelmeyen çocuklarının ilk saatlerde akrabalarına gittikleri sandı, saatler geçmesine rağmen eve gelmeyen kardeşler, aileyi harekete geçirdi. Yakın tüm komşu ve akrabalarında çocukları soran aile herhangi bir bulguya ulaşmaması üzerine polise haber verdi.

Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik kamaraları incelemesi sonucu, iki kardeşin Siverek-Şanlıurfa karayolundan el ele yürüdükleri görüntülerine ulaştı, 2 kardeş en son saat 11.30 sıralarında Siverek Devlet Hastanesi bahçesinde güvenlik kamalarına görülüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kayıp çocukların akrabaları ve polis ekipleri hastane çevresinde ve çevre köylerde geniş arama çalışmaları başlattı. Tüm ihbarları değerlendiren güvenlik güçleri iki kardeşin bulunması için aile ile birlikte koordineli çalışmayı sürdürüyor.

Kaybolan kardeşlerin amcası Abdullah Baturalp, "Yeğenlerin dün karnelerini aldıktan sonra eve gelmiyor, anne ve babası ilk başta çocukların her zaman olduğu gibi akrabalarına gittiklerini sanıyor ama saatler geçmesi üzerine çocuklardan ses çıkmayınca aramaya koyuluyorlar, çocuklar dünden beri kayıp, aile olarak polis ekipleriyle birlikte dünden beri çocukları arıyoruz. Devletimizden, AFAD'tan yardım bekliyoruz" dedi.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Şanlıurfa, Siverek, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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