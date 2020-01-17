Karnelerini aldıktan sonra şehit babalarının mezarına koştular - Son Dakika
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Karnelerini aldıktan sonra şehit babalarının mezarına koştular

6 saat önce

Mardin'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın 2 çocuğu, karnelerini aldıktan sonra babalarının mezarını ziyaret etti.

Karnelerini aldıktan sonra şehit babalarının mezarına koştular, System.String[]

Mardin'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın 2 çocuğu, karnelerini aldıktan sonra babalarının mezarını ziyaret etti.

Mardin'de şehit olan 3 çocuk babası Şehit Başçı'nın, merkez Artuklu ilçesindeki Yalım İlkokulunda birinci sınıfta okuyan kızı Ceren ve dördüncü sınıfta okuyan oğlu Emre Başçı, karne almanın sevincini yaşadı.

Okullarından karnelerini aldıktan sonra 2 kardeş, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.

"Karnemi aldım, ilk durağım babamın mezarı oldu"

Şehidin oğlu Emre Başçı, karne mutluluğunu "kahramanımız" dedikleri babalarıyla paylaşmak için mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit çocuğu olmaktan gurur duyduğunu belirten Başçı "Derslerim çok iyi. Karnemi aldım, ilk durağım babamın mezarı oldu. Onu hiç unutmayacağım. O kahraman gibi şehit oldu. Her şey vatan için. Ne mutlu şehit çocuğu olmak." diye konuştu.

İlk karnesini alan Ceren Başçı da derslerinin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Evren Başçı, 8 Eylül 2019'da Ömerli ilçesi Kömürlü ile Nusaybin ilçesi Küçükkardeş mahalleleri arasında düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüştü.

Mardin, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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