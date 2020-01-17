Karnelerini aldıktan sonra şehit babalarının mezarına koştular - Son Dakika

Mardin'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın 2 çocuğu, karnelerini aldıktan sonra babalarının mezarını ziyaret etti.

Mardin'de şehit olan 3 çocuk babası Şehit Başçı'nın, merkez Artuklu ilçesindeki Yalım İlkokulunda birinci sınıfta okuyan kızı Ceren ve dördüncü sınıfta okuyan oğlu Emre Başçı karne almanın sevincini yaşadı.

Okullarından karnelerini aldıktan sonra 2 kardeş, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.

"Karnemi aldım, ilk durağım babamın mezarı oldu"

Şehidin oğlu Emre Başçı, karne mutluluğunu 'kahramanımız' dedikleri babalarıyla paylaşmak için mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit çocuğu olmaktan gurur duyduğunu belirten Emre, "Şehit Evren Başçı'nın oğluyum. Bugün karnemi aldım. Elhamdülillah, derslerim çok iyi. Karnemi aldığım için mutluyum. Karnemi aldım, ilk durağım babamın mezarı oldu. Onu hiç unutmayacağım. O kahraman gibi şehit oldu. Her şey vatan için. Ne mutlu, şehit çocuğu olmak." diye konuştu.

İlk karnesini alan Ceren Başçı da, derslerinin çok iyi olduğunu, karne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Başçı, 8 Eylül 2019'da Ömerli ilçesi Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüştü.