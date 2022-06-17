Eğitim-öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle Palandöken ilçesindeki TOBB İlkokulu'nun 4-E sınıf öğretmeni Bünyamin Akçay, öğrencilerine karne töreni düzenledi. Etkinlikte öğrenciler yoğurt yeme, çuval yarışı ve halat çekme ve kaşıkla yumurta taşıma gibi yarışmalar yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı - Son Dakika

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