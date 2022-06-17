Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı - Son Dakika
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Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı

17.06.2022 14:33
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki bir ilkokulun son sınıf öğrencileri, karnelerini almadan önce çeşitli etkinliklerle eğlendi.

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki bir ilkokulun son sınıf öğrencileri, karnelerini almadan önce çeşitli etkinliklerle eğlendi. Karnelerini alan öğrenciler ile öğretmenleri vedalaşırken gözyaşlarına boğuldu.

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle Palandöken ilçesindeki TOBB İlkokulu'nun 4-E sınıf öğretmeni Bünyamin Akçay, öğrencilerine karne töreni düzenledi. Etkinlikte öğrenciler yoğurt yeme, çuval yarışı ve halat çekme ve kaşıkla yumurta taşıma gibi yarışmalar yaptı.

Çok eğlenceli ve neşeli bir karne günü yaşadıklarını söyleyen Yaren Yılmaz, "Yoğurt yeme yarışı, çuval yarışı yaptık, yumurta taşıma yaptık, sandalye kapmaca oynadık. Bunları kardeşlerime ve mahalle arkadaşlarıma da öğretip onlarla da oynatacağım" dedi. Öğrencilerden Yusuf Emre Temur ise "Etkinlik gerçekten çok eğlenceliydi, halat çekme, yumurta taşıma gibi oyunlar oynadık. Oyunların bazıları zordu. Ben en çok yumurta taşımada zorlandığımı söyleyebilirim" diye konuştu. 4 yıl süreyle öğretmenliğini yaptığı öğrencileriyle gelecek sene ortaokula başlayacakları için vedalaşan Bünyamin Akçay, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarla 4 yıllık bir serüvenin sonuna geldik. Malum uzun bir süre pandemiden dolayı çocuklarımız, çocukluklarını yaşayamadılar. Hiç değilse okulun son gününde, son zamanında sınav stresini ve pandemi dolayısıyla oluşan mahrumiyeti biraz olsun gidermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledim. Amacım çocukları bir kalıba sokup salon ortamında tutmak yerine, çocukluklarını doyasıya yaşayabilecekleri, doya doya eğlenebilecekleri bir etkinlik düzenlemek. Esinlenme kaynağım, çocukluğumuzda oynadığımız ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oldu. Amacım çocuklara bunları hem gösterip öğretmek hem de yaşatmak."Eğlenceli geçen günün ardından karnelerini alan öğrenciler, kendilerinden helallik isteyen öğretmenleri Bünyamin Akçay'a sarılarak gözyaşlarıyla vedalaştı.


Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
YORUMLAR
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İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı - Son Dakika

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