Karnelerini Vali Bektaş'ın elinden aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karnelerini Vali Bektaş'ın elinden aldılar - Son Dakika

Karnelerini Vali Bektaş'ın elinden aldılar

6 saat önce

Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karnelerini Vali Bektaş'ın elinden aldılar, System.String[]

Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Mithatpaşa İlkokulunda ise yarıyıl tatiline giren miniklerin karnelerini Vali Erdoğan Bektaş dağıttı.


2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatili bu gün başladı. İl genelinde yaklaşık 100 bin öğrenci karne aldı. Öğrenciler karne sevinci yaşarken velileri de okul önlerinde çocuklarının sevinçlerine ortak oldu. Vali Erdoğan Bektaş da Mithatpaşa İlkokulunda karne törenine katıldı.


Miniklere karnelerini bizzat takdim eden Vali Bektaş, minik öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Karneleri dağıtan Bektaş ve beraberindekiler miniklerden tatili iyi değerlendirmelerini istediler. Vali Bektaş,"Karnedeki yazan notlar önce kim hak etmiş oluyor maalesef önce biz sistem Milli Eğitim Bakanlığı sonra velilerimize son çocuklarımız o sıralamalar ile değerlendireceğiz. Karnedeki başarı varsa şayet önce bizim başarımız sonra sizin başarınız sonrada çocukların başarısı,eyer başarı yoksa başka bir şey varsa oda önce bizim sonra sizin çocukların. En masum çocuklar başka bir şey yok. Biz ne diyorsak onu yapıyorlar" ifadesini kullandı.


Vali Bektaş, bahçede veliler ile görüştükten sonra okuldan ayrıldı. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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