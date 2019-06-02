Son Dakika Haberleri: "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması
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"Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması

46 dakika önce

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması düzenleneceği bildirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması düzenleneceği bildirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla yapılan denetim faaliyetlerinin yanı sıra, farklı konularda bilgilendirme faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.
İçişler Bakanlığı'nın "hatalı sürücüye kırmızı düdük", "bu yolda hep beraberiz", "öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan yaya öncelikli trafik kampanyası faaliyetlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yürütülen kampanya faaliyetlerinin devamı niteliğinde 31 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında 'Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' sloganıyla 100 çocuğa bisiklet yarışması düzenlenecek. Söz konusu trafik karneleri trafik görevlilerimizce dağıtılacak olup ayrıca www.trafik.gov.tr internet sitesinden de ulaşabilecektir. Bununla birlikte trafik karnelerini teslim alan çocuklar seyahatleri süresince karneleri üzerinde bulunan soruları cevaplayarak karne fotoğraflarını 'trafikkarnem' yazarak @TrafikEGM twitter adresine göndermeleri gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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