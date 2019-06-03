Son Dakika Haberleri: "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması
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"Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması

1 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik düzenlenen "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik düzenlenen "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Trafik ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde kurdukları çadırda, vatandaşlara yarışma hakkında bilgi vererek, 100 çocuğa bisiklet verileceğini anlattı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan sürücülerle de bayramlaşan ekipler, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Polis, çocuklara da yarışma kapsamındaki karneleri ile şapka ve kırmızı düdük vererek, trafikte hata yapan sürücü anne ve babalarını uyarmalarını istedi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su da çalışmalar kapsamında kurulan çadırı ziyaret ederek, hem sürücülerin hem de polis ekiplerinin bayramlarını kutladı.
Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram boyunca yoğun bir trafik akışının gerçekleşeceğini belirterek, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.
Kentin tüm noktalarında trafik ekiplerince kontroller yapıldığını söyleyen Su, yarışma kapsamında dağıtılan karneleri dolduran çocuklara çekilişle bisiklet hediye edileceğini anımsattı.
Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum yarışması
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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