Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum
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Iğdır'da trafik tedbirleri kapsamında, Trafik kazalarını, kazalara bağlı can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek için "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" sloganı ile bin 500 adet seyahat karnesi dağıtıldı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
'da trafik tedbirleri kapsamında, Trafik kazalarını, kazalara bağlı can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek için "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" sloganı ile bin 500 adet seyahat karnesi dağıtıldı.
Trafik tedbirleri kapsamında, Yayalara öncelik verilmesi, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarına uyulması, araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması, hız kurallarına uyulması hususunda sürücülerde duyarlılık oluşturmak amacıyla, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bin 500 adet seyahat karnesi dağıttı. Vatandaşlarında saygıya dayalı trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi. - IĞDIR
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