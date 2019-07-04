Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum

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Küçük çocuğun, "Neden Fenerbahçe forması giydin" sorusuna verdiği cevap yürek burktu

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama