Son Dakika Haberleri: Karneni Getir, Buzda Kay" Etkinliğine Yoğun İlgi

Karneni Getir, Buzda Kay" Etkinliğine Yoğun İlgi

49 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un yarıyıl tatiline giren öğrencilere hediyesi, "Karneni getir, buzda kay" etkinliğinden 3 günde 3 bin 27 öğrenci faydalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un yarıyıl tatiline giren öğrencilere hediyesi, "Karneni getir, buzda kay" etkinliğinden 3 günde 3 bin 27 öğrenci faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul'un, her yıl geleneksel olarak düzenlediği, buzda kayma etkinliği bu yıl da öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Yarıyıl tatilinde karnesini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İBB Silivrikapı Buz Pisti'ne gelerek paten keyfi yaşadı. 3 gün içinde 3 bin 27 öğrenci, karnesini getirerek buzda kayma etkinliğinden yararlandı.

Karnelerin verildiği 18 Ocak'ta başlayan etkinlik, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılıyor. 1 Şubat'a kadar devam edecek etkinlikle daha fazla öğrencinin buz pateni ile tanıştırılması hedefleniyor.

Etkinliğe 15 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:01 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:50:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karneni Getir, Buzda Kay" Etkinliğine Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]