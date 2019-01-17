Son Dakika Haberleri: Karneni Getir Buzda Kay" Projesi

Karneni Getir Buzda Kay" Projesi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Karneni Getir Buzda Kay" sloganıyla düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.

Karneni Getir Buzda Kay
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Karneni Getir Buzda Kay" sloganıyla düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek etkinlik için karnelerini yanında götüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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