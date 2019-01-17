Karneni Getir Buzda Kay" Projesi
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Karneni Getir Buzda Kay" sloganıyla düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Spor İstanbul tarafından "Karneni Getir Buzda Kay" sloganıyla düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Silivrikapı
Buz Pisti'nde düzenlenecek etkinlik için karnelerini yanında götüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecek.
Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: AA
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