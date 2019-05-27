Karneni göster kitabını al
2 saat önce
İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyasının bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:57 Kaynak: AA
İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası
'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyasının bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek. İş Bankası
Genel Müdürü Adnan Bali
ev sahipliğinde düzenlenecek kampanya toplantısı 29 Mayıs Çarşamba
günü İş Kulelerinde yapılacak.
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