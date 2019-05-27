Son Dakika Haberleri: Karneni göster kitabını al

Karneni göster kitabını al

2 saat önce

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyasının bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek.

Karneni göster kitabını al, System.String[]
İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyasının bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ev sahipliğinde düzenlenecek kampanya toplantısı 29 Mayıs Çarşamba günü İş Kulelerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:57 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karneni göster kitabını al
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]