Karnenin Getir Kitabını Seç"

Edirne Belediyesi "Karneni getir, kitabını seç" kampanyasıyla öğrencilerin karne sevincine ortak olacak.

Edirne Belediyesi "Karneni getir, kitabını seç" kampanyasıyla öğrencilerin karne sevincine ortak olacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, karnesini getiren Kent Müzesi'ne getiren öğrencilere yazar Savaş Ünlü'nün kitapları hediye edilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, en büyük hedeflerinin geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, öz güveni yüksek, akılcı, okuyan, sorgulayan ve araştıran gençler yetiştirmek olduğunu belirterek, "Öğrenme her zaman ve her yerde devam etmeli. Hiç kuşkusuz ki; geleceğimize yapabileceğimiz en büyük yatırım çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda yaptığımız 'Karneni getir; kitabını seç' kampanyamıza bu yarıyıl tatilinde de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



-Çocuk Müzesinde atölyeler düzenlenecek



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenecekleri hem de yaratıcılıklarını geliştirecekleri çeşitli atölye çalışmaları düzenleneceğini bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hadi Anlat Bakalım" atölye çalışmasına yarıyıl tatili boyunca pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat: 14.00'te 4 - 7 yaş grubu, saat: 16.00'da da 7 - 12 yaş grubu çocuklar katılabilecek.



"Sihirli Değnek" drama müzik atölyesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek. Ayrıca belirli saatlerde yeşil, sarı ve mavi alan olarak adlandırılan, çevre, trafik, bilim eğitimleri verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Finlandiya eğitim modelinden yola çıkarak "Ellerim işliyor, zihnim çalışıyor" sloganıyla hizmet veren müzede çocukların yaşayarak, yaparak ve deneyimleyerek öğrendiğini ifade etti.

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