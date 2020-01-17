Karnesinde düşük not görünce ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karnesinde düşük not görünce ağladı - Son Dakika

Karnesinde düşük not görünce ağladı

6 saat önce

BARTIN'daki 157 okulda eğitim gören 29 bin 287 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Karnesinde düşük not görünce ağladı, System.String[]

BARTIN'daki 157 okulda eğitim gören 29 bin 287 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki törende kız öğrenci, karnesinde düşük not görünce gözyaşı döktü.

Bartın'da bulunan 157 okulda eğitim gören 29 bin 287 öğrenci, yarıyıl tatili öncesi karnelerini aldı. Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki 5/B sınıfının 24 öğrencisi de bu sabah karne heyecanı yaşadı. Karnesinde düşük not gören kız öğrenci, gözyaşı döktü. Sınıfta ağlayan öğrenciyi arkadaşları ve öğretmenleri teselli etti.


Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu
13 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Doktor ihbar etti, gerçek ortaya çıktı Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı Kız arkadaşını öldüren kişi, cinayeti canlı yayında itiraf etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karnesinde düşük not görünce ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]