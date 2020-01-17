Karnesinde düşük not görünce ağladı - Son Dakika

Karnesinde düşük not görünce ağladı
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BARTIN'daki 157 okulda eğitim gören 29 bin 287 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:44 Kaynak: DHA
BARTIN'daki 157 okulda eğitim gören 29 bin 287 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki törende kız öğrenci, karnesinde düşük not görünce gözyaşı döktü.
Bartın'da bulunan 157 okulda eğitim gören 29 bin 287 öğrenci, yarıyıl tatili öncesi karnelerini aldı. Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki 5/B sınıfının 24 öğrencisi de bu sabah karne heyecanı yaşadı. Karnesinde düşük not gören kız öğrenci, gözyaşı döktü. Sınıfta ağlayan öğrenciyi arkadaşları ve öğretmenleri teselli etti.
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