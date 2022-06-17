Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu

17.06.2022 17:08

Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla dolduANTALYA Antalya'da eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnesini alan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline koştu.

Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu

ANTALYA Antalya'da eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnesini alan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline koştu. Tatillerinin ilk saatini denizde bol bol yüzerek geçiren çocukların mutluluğu, gözLerinden okundu.

Turizmin başkenti Antalya'nın sahillerinde, tatilcilerin yanı sıra, 2021-2022 eğitim öğretim yılı; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimin sona ermesiyle karnelerini alan çocukların yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranıysa 60 derece ölçüldüğü kentte, bugün öğle saatlerine yaklaşırken karnelerini alan çocuklar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatillerinin ilk saatlerini denize girerek geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

"Karnemi aldım, denize geldim"

6. sınıfa geçen Çınar Canyüksel, "Karnemi aldım hemen denize geldim. Tatilde Ankara'daki köyümüze gideceğiz. Sahile annemle birlikte geldim" dedi. Lise 1. Sınıfa geçen 14 yaşındaki Numan Arslan "Takdir aldım. Karneden sonra ilk işim denize gelmek oldu. Deniz çok güzel, su sıcak" diye konuşurken, yine Lise 1. Sınıfa Bedirhan Gülger de, karne sonrası denize gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Cankurtaranlar, profesyonel yüzücülerden şikayetçi Cankurtaranlar, profesyonel yüzücülerden şikayetçi Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement