6. sınıfa geçen Çınar Canyüksel, "Karnemi aldım hemen denize geldim. Tatilde Ankara 'daki köyümüze gideceğiz. Sahile annemle birlikte geldim" dedi. Lise 1. Sınıfa geçen 14 yaşındaki Numan Arslan "Takdir aldım. Karneden sonra ilk işim denize gelmek oldu. Deniz çok güzel, su sıcak" diye konuşurken, yine Lise 1. Sınıfa Bedirhan Gülger de, karne sonrası denize gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu - Son Dakika

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