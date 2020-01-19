Karnesini alan gençlik merkezine koştu - Son Dakika

Erzurum Aziziye ilçesinde hizmete girdikten sonra gençlerin ilgi odağı olan Aziziye Gençlik Merkezi çocukların karne sevincine ortak oldu.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi'nde adeta aile ortamı oluştu. Halk Oyunları ve Taekvondo Atölyesine katılan minik gençler karne sevinçleriyle soluğu gençlik merkezinde aldılar. Gençlik Lideri ağabeyleri ve eğitmenlerle karne sevinçlerini yaşayan minik gençler aldıkları küçük hediyelerle mutlu bir şekilde evlerine döndüler. Minik sporcu ve barcılara rozet ile geri dönüşüm projesinden topladıkları kırtasiye setleri ve kitaplar hediye eden gençlik liderleri çocukların mutluluğuna mutluluk kattılar.



Gençlik Merkezinin faaliyetlerinden bahseden Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ile Yavuz Selim Turgut, merkezimiz Dadaşkent semtinin gençlerine ciddi bir şekilde hizmet verdiğini belirterek, 2 yıl içerisinde çok fazla mesafe kat ettiklerini söylediler. İki gençlik lideri, sanattan spora kültürel ve gönüllülük faaliyetleriyle birçok alanda gençlere hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.



Gençlik çalışanı Tarih Yüksek Lisans öğrencisi İrfan Akkuş 'un sömestre tatilinde tarih söyleşileri yapacağı merkez, aynı zamanda gönüllülerle Sanayi mahallesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulunda her hafta değerler eğitimi ve kitap okumaları, çocuklara ders Takviyesi ile Sevgi evleri Türkmen ve Afgan kardeşlerle yaptığı gönül odaklı özel çalışmalarla öne çıkıyor.



Aziziye Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murteza Cengiz, gençlik merkezinin ciddi bir öğrenci potansiyeli olduğunu belirterek, "Üyelerimiz daha çok mahallemizin gençlerinden oluştuğu için yapılan kişisel gelişim çalışmalarının süreklilik arz etmektedir" dedi.



Cengiz, mevcut faaliyetlerin okul sezonunda da ara tatillerde de devam edeceğini sözlerine ekledi. - ERZURUM