Karnesini Alan Minikleri 41 Burda Avm'de Sürprizler Bekliyor

Kocaeli'ni eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 41 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara sürprizlerle dolu şovların kapısını açıyor.

Kocaeli'ni eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 41 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara sürprizlerle dolu şovların kapısını açıyor.



41 Burda AVM, 18 Ocak -28 Ocak tarihleri arasında Transformers ve 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Play-Doh etkinliklerine karne alan minikleri davet etti. Transformers etkinliğinde farklı bir deneyim yaşayacak minikler, fotoğraf çekiminin yanı sıra oluşturulacak özel alanda robotların muhteşem şovları ve eğlenceli aktiviteleri ile keyifli anlar yaşayacak. Play-Doh etkinliğinde ise minikler, oyun hamurlarıyla yaptıkları ve hayal dünyalarını yansıttıkları şekilleri 41 Burda AVM sergi alanında ziyaretçilere sunacak.



Minikler, 41 Burda AVM'de karne tatiline özel düzenlenen etkinliklerle hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir tatil geçirirken etkinlikler sonrasında gerçekleştirilecek interaktif yarışmalar ile ödül kazanacaklar. 18 Ocak tarihinden itibaren başlayan tatille birlikte miniklerin tatil heyecanına ortak olan 41 Burda AVM, eğlendirirken öğreten etkinliklerin yanı sıra oyuncak, eğlence ve yeme-içme markalarında minik ziyaretçilerine özel indirimlerle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak. - KOCAELİ

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