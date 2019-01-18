Son Dakika Haberleri: Karnesini Alan Öğrenciler Salep İçmeye Koştu

Karnesini Alan Öğrenciler Salep İçmeye Koştu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından karnelerini alan öğrencilere ücretsiz salep ve dondurma ikramında bulunuldu.

Karnesini Alan Öğrenciler Salep İçmeye Koştu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından karnelerini alan öğrencilere ücretsiz salep ve dondurma ikramında bulunuldu.

Kervan Pastaneleri ve Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, yarıyıl tatilinin başlamasıyla karnelerini alan öğrencilere salep ikram etti.

Karnelerini almalarıyla şirketin şubelerine akın eden öğrenciler, soğuk havada ücretsiz saleple ısındılar.

Öğrencilerin bu mutlu günlerinde yanlarında olduklarını bilmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen iş insanı Sami Kervancıoğlu, "Bugün öğrencilerimiz yarıyıl tatiline girdi. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Onlara şirket olarak görevimizi yapmak istedik. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ımız dondurması ile birlikte salebi ile meşhur. Öğrencilerimizle birlikte bu heyecanı coşkuyu yaşamak istedik. Soğuk havada öğrencilerimize salep ikram ediyoruz. Tüm öğrencilerimize yarıyıl tatili başta olmak üzere eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Karneleriyle birlikte salep ikramlarını alan öğrenciler ise Sami Kervancıoğlu ve ekibine teşekkür ederek, en sıcak karne hediyesini aldıklarını söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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