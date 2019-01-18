Karnesini Alan Öğrenciler Salep İçmeye Koştu

Karnesini alan öğrenciler salep içmeye koştu Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından karnelerini alan öğrencilere salep ikram edildi İş adamı Sami Kervancıoğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak salep etti, eğitim hayatında başarılar dilediKAHRAMANMARAŞ...

Karnesini alan öğrenciler salep içmeye koştu

Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından karnelerini alan öğrencilere salep ikram edildi

İş adamı Sami Kervancıoğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak salep etti, eğitim hayatında başarılar diledi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından karnelerini alan örencilere ücretsiz salep ve dondurma ikramında bulunuldu.

Kervan Pastaheneleri ve Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, yarıyıl tatilin başlamasıyla karnelerini alan öğrencilere salep ikram etti.

Karnelerini almalarıyla şirketin şubelerine akın eden öğrenciler, soğuk havada ücretsiz saleple ısındılar.

Öğrencilerin bu mutlu günlerinde yanlarında olduklarını bilmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen iş insanı Sami Kervancıoğlu, "Bugün öğrencilerimiz yarıyıl tatiline girdi. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Onlara şirket olarak görevimizi yapmak istedik. Bilindiği üzere Kahramanmaraşımız dondurması ile birlikte salebi ile meşhur. Öğrencilerimizle birlikte bu heyecanı coşkuyu yaşamak istedik. Soğuk havada öğrencilerimize salep ikram ediyoruz. Tüm öğrencilerimize yarıyıl tatili başta olmak üzere eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Karneleriyle birlikte salep ikramlarını alan öğrenciler ise Sami Kervancıoğlu ve ekibine teşekkür ederek, en sıcak karne hediyesini aldıklarını söylediler.

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