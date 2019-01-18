Son Dakika Haberleri: Karnesini Alan Palandöken'e Koştu

Karnesini Alan Palandöken'e Koştu

57 dakika önce

Karnesini alan Palandöken'e koştu Öğrencilere karne hediyesi kayak, kızakERZURUM - Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Erzurum'da karnesini alan öğrenciler Palandöken Kayak Merkezine koştu.

Karnesini alan Palandöken'e koştu
Öğrencilere karne hediyesi kayak, kızak

ERZURUM - Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Erzurum'da karnesini alan öğrenciler Palandöken Kayak Merkezine koştu. Öğrencilerin karne hediyesi kayak, kızak keyfi oldu.
Palandöken Kayak Merkezi bugün tatile giren küçük öğrencilerin akınına uğradı. Güneşli hava altında kayak ve kızak keyfi yaşayan öğrenciler doyasıya eğlendi.
Ailelerin karne hediyesi olarak Palandöken Kayak Merkezine getirdiği çocuklar uzun süre kayak yapıp kızak kaydı.
Renkli görüntülerin oluştuğu kayak merkezinde, aileler çocuklarının kayak yapmalarını cep telefonlarıyla kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Erzurum, Palandöken, Genel
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