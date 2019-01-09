Karnesini Alan Tatile Koşuyor

4 Şubat'a kadar sürecek olan sömestr tatili hem yorucu bir maratona ara veren öğrenciler, hem de çocuklarıyla doyasıya vakit geçirmek isteyen veliler tarafından heyecanla bekleniyor.

Öğrenciler 21 Ocak tarihinde yarıyıl karnelerini alıp ilk dönem yorgunluğunu üstlerinden atmaya hazırlanırken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek, yoğun iş temposuna ara vermek isteyen ebeveynler için de 4 Şubat tarihine dek süren güzel bir tatil fırsatı doğuyor.

İSTER TÜRKİYE İSTER AVRUPA'DA KAYAK KEYFİ

Sömestrlerin vazgeçilmezi kayak tatilleri her zaman olduğu gibi bu yıl da kış tatilini sevenlerin gözdesi. tatilsepeti, Uludağ'da kişi başı 99 TL'den başlayan günübirlik turlardan kişi başı 339 TL'lik konaklamalı turlara kadar Erciyes, Palandöken, Sarıkamış, Kartalkaya gibi birçok farklı destinasyonda kayak tatili fırsatları sunuyor. Kayak tatilini kendisi planlamak isteyenler ise, Kartalkaya'da kişi başı 179 TL, Sarıkamış'ta 187 TL, Palandöken'de 277 TL, Uludağ'da 297 TL ve Erciyes'te 410 TL'den başlayan otel fiyatlarından yararlanabilecekler.

Yarıyıl tatilinde kayak yapmak için Türkiye'ye yakın destinasyonlardaki yurtdışı kayak merkezleri de revaçta. İstanbul'dan otobüsle birkaç saatte ulaşmanın mümkün olduğu Bulgaristan'daki Bansko kayak merkezinde 3 gece konaklamalı turlarla kişi başı 99 Euro'ya konaklama yapılabildiği gibi, kayak tutkunları Romanya'nın Brasov bölgesinde yer alan kayak merkezlerini de tercih edebilirler. Seyahat severler, bölgede yer alan Tampa Dağı'nda kayak yaptıktan sonra kentin etrafındaki tarihi şatoları da gezerek kış tatilini daha keyifli hale getirebilirler.

STRES ATMAK İÇİN TERMAL OTELLER

Günlük hayatın karmaşasından uzaklaşmak, stres atmak isteyen tatil severler, yarıyıl tatilinde termal havuz, spa ve bedeni rahatlatan masajlardan faydalanabilecekleri termal otelleri de tercih edebilir. Termal otelleri yarıyıl tatiline özel indirimli olarak sunan tatilsepeti, Yalova, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bolu/Abant gibi termal bölgelerinde kişi başı gecelik 57 TL'den başlayan fiyatlarla tatilcileri ağırlıyor.

KIŞIN YAZ TATİLİ SEVENLERE

Kışın dondurucu soğuğundan kaçmak, güneşle içini ısıtmak isteyenler de yarıyıl tatilinde uzak rotalara yolculuk ederek kış aylarında yaz tatili yapabilecekler. tatilsepeti, denize girmek için yaz mevsimini beklemek istemeyen tatilcilere birbirinden renkli rotalar sunuyor. Tatilciler, 4 gece konaklamalı, kişi başı 349 Euro'dan başlayan fiyatlarla Dubai'ye giderek hem alışverişin hem de güneşin tadını çıkarabilir, kişi başı 399 Euro'ya Beyrut'un otantik sokaklarında dolaşabilir veya 549 Euro'ya vize bile almadan Tayland'a giderek Pattaya'nın mercan adalarında yüzmenin keyfine varabilirler.