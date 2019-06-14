Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında can verdi
1 saat önce
Batman'da 5'inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
'da 5'inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Batman'ın Beşiri
ilçesinde meydana geldi. Beşiri Cumhuriyet Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Narin Akti, karnesini aldıktan sonra evine gitmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Akti'ye, plakası öğrenilemeyen O.Ö. kontrolündeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Narin Akti, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi
'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar
Öldürdüğü 4 aylık hamile eşiyle yan yana toprağa verildi
AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi