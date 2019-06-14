Son Dakika Haberleri: Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında can verdi
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Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında can verdi

1 saat önce

Batman'da 5'inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında can verdi, System.String[]
Batman'da 5'inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Beşiri Cumhuriyet Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Narin Akti, karnesini aldıktan sonra evine gitmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Akti'ye, plakası öğrenilemeyen O.Ö. kontrolündeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Narin Akti, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
Beşiri, Batman, 3. Sayfa
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