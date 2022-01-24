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Karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü - Son Dakika

Karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü

24.01.2022 09:30
Karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü

Alanya'da kızının karnesini beğenmeyen cani babanın dehşet anları sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde babanın kızını ters çevirerek kafasını yere vurduğu ve tekme tokat öldüresiye dövdüğü görülüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan vahşette iddiaya göre cani baba, karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası binlerce kişi cani babaya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER YÜREK SIZLATTI

Görüntülerde kızını yanına çağıran babanın acımasızca tokat attığı anlar yürekleri sızlatırken, cani baba için sosyal medya üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı hesapları etiketlenerek ihbarlar yapıldı. Kızını ters çevirerek kafasını yere vuran baba için işlem başlatılması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Öte yandan sosyal medyada gündem olan şiddet görüntülerine tepki yağdı. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarda ''Karşındaki çocuk ya çocuk! Garibim daha önce ne kadar dayak yemişse tepki dahi veremiyor'', ''Böyle psikopatların ellerine bu çocukları bırakmayalım'', ''İzlerken nefes alamadım izlerken ciğerim yandı sen nasıl bir babasın!'' yorumları yer aldı.

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Alanya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü - Son Dakika
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