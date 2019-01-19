Karnesini Getiren Çocuklar Ücretsiz Sinema Biletini Kaptı
1 saat önce
Sepaş Enerji, karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacı ile Kocaeli ve Sakarya'da karnesini getiren binlerce öğrenciye ücretsiz sinema bileti hediye etti.
Sepaş Enerji, karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacı ile Kocaeli
ve Sakarya
'da karnesini getiren binlerce öğrenciye ücretsiz sinema bileti hediye etti. Türkiye
'nin 4 bir yanında perakende elektrik satışı hizmeti veren Sepaş Enerji, karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye olarak ücretsiz sinema bileti dağıtıyor. Bu kapsamda öğrenim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Sepaş Enerji, Kocaeli'nin İzmit
ilçesinde bulunan 41 Burda AVM ile Sakarya'nın Serdivan
ilçesindeki bir başka AVM'de öğrencilere sinema bileti dağıttı. Alışveriş merkezine gelen öğrenciler, Sepaş Enerji tarafından kurulan stantlarda biletlerini göstererek ücretsiz sinema biletlerini aldılar. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda 2 saat içerisinde 2 bin 500 sinema bileti dağıtıldı. Projenin çok anlamlı olduğunu ifade eden öğrenciler, Sepaş Enerji'ye teşekkür ettiler. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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