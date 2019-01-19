Son Dakika Haberleri: Karnesini Getiren Çocuklar Ücretsiz Sinema Biletini Kaptı

Karnesini Getiren Çocuklar Ücretsiz Sinema Biletini Kaptı

1 saat önce

Sepaş Enerji, karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacı ile Kocaeli ve Sakarya'da karnesini getiren binlerce öğrenciye ücretsiz sinema bileti hediye etti.

Karnesini Getiren Çocuklar Ücretsiz Sinema Biletini Kaptı, System.String[]
Sepaş Enerji, karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacı ile Kocaeli ve Sakarya'da karnesini getiren binlerce öğrenciye ücretsiz sinema bileti hediye etti.

Türkiye'nin 4 bir yanında perakende elektrik satışı hizmeti veren Sepaş Enerji, karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye olarak ücretsiz sinema bileti dağıtıyor. Bu kapsamda öğrenim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Sepaş Enerji, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM ile Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir başka AVM'de öğrencilere sinema bileti dağıttı. Alışveriş merkezine gelen öğrenciler, Sepaş Enerji tarafından kurulan stantlarda biletlerini göstererek ücretsiz sinema biletlerini aldılar. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda 2 saat içerisinde 2 bin 500 sinema bileti dağıtıldı. Projenin çok anlamlı olduğunu ifade eden öğrenciler, Sepaş Enerji'ye teşekkür ettiler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Sakarya, Kocaeli, Yaşam
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