KARNESİNİ GETİREN ÖĞRENCİ, SİNEMA BİLETİNE KAVUŞTU - Son Dakika

AKSARAY'da karnesini getiren öğrenciye belediye tarafından sinema bileti hediye edildi.

Bugün yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da yüzlerce öğrenci sömestr tatili nedeniyle karnesine kavuştu. Aksaray Belediyesi de öğrencileri karne heyecanı yaşayan öğrencileri ödüllendirmek için 'Karneni getir. Sinema biletini götür' adı altında kampanya başlattı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, şu ana kadar bin 500 öğrenci sinema bileti hediyesi almak için başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Karnesi getiren öğrencilere şuan vizyonda olan 'Aslan Hürküş Kayıp Elmas' ve 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' film biletini veriyoruz. Şu ana kadar 1500 civarında öğrencimiz başvuru yaptı. Karnesini alan öğrencilerimiz gelmeye devam ediyor. Hedefimiz 5 bin ile 10 bin arasında öğrencimize ve velimize biletleri hediye etmek. Öğrencilerimizin, 15 günlük tatil döneminde dinlenmelerini istiyor ve bu ara dönemde sinema keyfi yaşamalarını istiyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

TATİLİ SİNEMAYA GİDEREK GEÇİRECEĞİM

Sinema bileti alan 5'inci sınıf öğrencisi Melike Öngün, "15 tatilde öğrencilere sinema bileti hediye eden başkanımıza teşekkür ederim. Tüm çocuklara sinema bileti dağıtarak mutlu etti. Ben 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' adlı filmine gideceğim. Sinema bileti için babama hemen belediyeye gidelim, dedim. Babamla beraber geldik. İçim sevinçten kıpır kıpır ediyor. Bu tatili ödevlerimi yaparak ve sinemaya giderek geçireceğiz."diye konuştu.