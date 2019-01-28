Karnesini Getirene İlk Oyun Hediye

Çanakkale'de, 19-31 Ocak tarihleri arasında17 Burda AVM'yi ziyaret eden miniklere Game Time'da ilk oyun hediye ediliyor.

Çanakkale'de, 19-31 Ocak tarihleri arasında17 Burda AVM'yi ziyaret eden miniklere Game Time'da ilk oyun hediye ediliyor.



Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, minikleri karne hediyesi ile karşılamaya devam ediyor. Esas 17 Burda AVM, 19-31 Ocak 2019 tarihleri arasında karnesi ile gelen tüm çocuklara, Game Time'da oyun hediye ediyor. Birbirinden eğlenceli ve keyifli oyunlarla çocuklar, unutulmaz bir sömestr tatili geçiriyor. - ÇANAKKALE

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