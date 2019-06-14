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Karnesini hastanede Valinin elinden aldı

52 dakika önce

Karnesini hastanede Valinin elinden aldıDÜZCE– Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de tatil zili çaldı.

Karnesini hastanede Valinin elinden aldı
DÜZCE– Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de tatil zili çaldı. Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Özge Nefes, karnesini hastanede Vali Zülkif Dağlı'nın elinden aldı. Özge, sağlıkçı olmak istediğini söyledi.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de sona erdi. Milyonlarca öğrenci bugün karnesini alarak uzun bir tatile 'Merhaba' dedi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, rahatsızlığı sebebiyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Özge Nefes'in karnesini hasta yatağında verdi.
Liseye geçen Özge çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkesin burada olup destek vermesi çok güzel" dedi.
Vali Zülkif Dağlı ise "Özge kızımız ortaokulu bitirdi. İnşallah liseye başlayacak eylül ayında. Bu arada sağlık ile ilgili sorunlarını çözüp sağlıklı bir şekilde liseye başlamış olacak. İnşallah tedavisi de iyi gider. Hastanemizde ara ara misafir olma zorunluluğu var. İşin okul ile ilgili kısmı bitmiş sağlık ile ilgili kısmı kalmış. İnşallah Özge kızımız daha iyi olacak" diye konuştu.
Diyabet tedavisi gören ve sağlıkçı olmak isteyen Özge'yi ailesi de tebrik etti.
Karnesini hastanede Valinin elinden aldı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel
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