Karneyi alan Hayvanat Bahçesi'ne koştu
4 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin karne hediyesi olarak 'karnesini getiren tüm öğrencilere ücretsiz hayvanat bahçesi girişi' uygulaması yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
Türkiye genelinde 2018 – 2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıkarken, Bursalı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç bir karne hediyesi geldi. Karnesini getiren tüm öğrencileri 15-16 Haziran tarihlerinde Hayvanat Bahçesi'nde ücretsiz ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması ilk günde yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte tatilin ilk gününde hayvanat bahçesine akın eden öğrenciler, kapıda karnelerini göstererek içeriye ücretsiz girdi. Türkiye'nin en ayrıcalıklı hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 140 türden 1500'e yakın hayvanı doğal ortamlarında görme imkanı bulan çocukların en çok ilgi gösterdiği hayvanlar ise fok ve penguenler oldu.
Hayvanat Bahçesi'nde keyifli bir gün geçiren çocuklar kendilerine böyle bir imkan sunun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor
Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret