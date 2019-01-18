Karneyi Alan Öğrencilerin Leğenle Kayak Keyfi
1 saat önce
Karneyi alan öğrencilerin leğenle kayak keyfiADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik İlçesinde karnesini alan öğrenciler leğen ile karda kayarak karne ve kar keyfi yaşadı.
Karneyi alan öğrencilerin leğenle kayak keyfi
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Sincik
İlçesinde karnesini alan öğrenciler leğen ile karda kayarak karne ve kar keyfi yaşadı.
Adıyaman'da kar yağışından en çok etkilenen yerleşim birimi olan Sincik İlçesinde öğrenciler karne sevincini kayarak çıkarttı. Karnesini alan öğrenciler leğenlerle karda kaydı. Öğrencilerin karne ve kar keyfi görülmeye değer.
Karnelerini aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, leğenlerle karda kaymanın keyfini çıkardıklarını söyledi.
Sincik İlçesinde eğitim gören bin 380 ilkokul, bin 462 ortaokul, 704 Lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 546 öğrenci karnesini aldı. Taşımalı eğitim gören ve yolları açık olan köylerdeki öğrenciler karne sevincini yaşadı. Sincik ilçesinde 11 köy, 26 mezrada ulaşım sağlanamıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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