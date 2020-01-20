Karneyi aldılar, şenlikte coştular - Son Dakika
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Karneyi aldılar, şenlikte coştular

6 saat önce

Seyhan Belediyesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan çocukları "Çocuk Şenliği" ile ödüllendirdi.

Karneyi aldılar, şenlikte coştular, System.String[]

Seyhan Belediyesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan çocukları "Çocuk Şenliği" ile ödüllendirdi.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katıldığı "Çocuk Şenliği" Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Çocukların salonu doldurduğu şenlikte, animasyon ve sirk gösterileri büyük ilgi gördü. Kukla ve akrobasi şovları çocuklarca yoğun alkış aldı.


Başkan Akif Kemal Akay da animasyon, sirk, kukla ve akrobasi gösterileriyle coşan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gösteriler yerine çocukları hayranlıkla takip eden Başkan Akay, geleceğin emanet edileceği yeni nesillerin başarılı, zinde ve sağlıklı bir gelişim sağlanması için katkıların süreceği ifade etti. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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