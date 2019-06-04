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Karneyi doldur bisikleti kap

59 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Dikkat Sizden Not Bizden" projesi ile araçlarda bulunan çocuklara karne dağıttı.

Karneyi doldur bisikleti kap, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Dikkat Sizden Not Bizden" projesi ile araçlarda bulunan çocuklara karne dağıttı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama da durdurulan sürücülere bayram şekeri verilip bayramları kutlandı. Araçlarda bulunan çocuklara ise şeker ile birlikte karne verildi. Sürücünüz yayalara yol verdi mi, sürücünüz emniyet kemeri takıyor mu, sürücünüz cep telefonu kullanıyor mu, sürücünüz hız kurallarına uyuyor mu, sürücünüz trafik ışıklarına uyuyor mu, değerlendirmelerin yer aldığı sürücü seyahat karnesinde, yolculuk süresi, dinlenme süresi ve gittiği mesafe gibi bilgiler de yer alıyor. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi TrafikEgm twitter adresi ile paylaşılacak. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
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