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'Karneyi Doldur Bisikleti Kap' Projesi Diyarbakır'da başladı

1 saat önce

'Karneyi Doldur Bisikleti Kap' Projesi Diyarbakır'da başladıDİYARBAKIR İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Karneyi Doldur Bisikleti kap Projesi kapsamında 100 çocuğa bisiklet yarışması Diyarbakır'da start aldı.

'Karneyi Doldur Bisikleti Kap' Projesi Diyarbakır'da başladı
DİYARBAKIR İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Karneyi Doldur Bisikleti kap Projesi kapsamında 100 çocuğa bisiklet yarışması Diyarbakır'da start aldı.
Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı 100 çocuğa bisiklet yarışması kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıttı. İçişleri Bakanlığı'nın trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ile kültürünün yerleştirilmesi ile bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla Karneyi Doldur Bisikleti Kap Projesi kapsamında 100 çocuğa bisiklet yarışması ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Polisler tarafından trafik kuralları hakkında bilgi verilerek Ramazan Bayramı süresince dağıtılan karneleri doldurup @TrafikEGM twitter adresinde paylaşarak yarışmaya katılmaları konusunda bilgi verildi.Daha sonra aileler ekipler ile toplu fotoğraf çektirdi.
'Karneyi Doldur Bisikleti Kap' Projesi Diyarbakır'da başladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Genel
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