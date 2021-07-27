Karnı burnunda pilates yaptı

Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'den geçtiğimiz haftalarda sevindiren haber gelmişti.

Baran Yıldırım ile evli olan Selen Seyven'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Anne olmak için gün sayan Seyven, doktorunun tavsiyelerine uyarak sık sık pilates yapıyor.

Seyven'in karnı burnunda pilates yaptığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

HAMİLEYKEN PİLATES YAPILIR MI?

Güçlü pelvik taban kasları doğum sırasında anne adayları için önem taşır. Bu noktada başvurulacak en doğru ve güvenli egzersiz ise pilatestir. Hamilelikte pilatese annenin gebeliğin 12. ve 16. haftası arasında başlaması ve ortalama haftada 2 ya da 3 kez doğuma kadar devam etmesi gerekir

Selen Seyven, yaptığı açıklamada "Baran ile harika bir çocuk projemiz var. Önümüzdeki 1 seneyi kendisine ayırmayı planlıyorum. Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" dedi.

SELEN SEYVEN KİMDİR?

Selen Seyven, 2 Nisan 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Selen Seyven Katırcıoğlu olan oyuncunun annesi Özbek kökenlidir. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın yeğeni olan Selen Seyven, Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde Spor Bölümünden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro Bölümünü bitirdi.

2004 yılında 'Büyük Buluşma' dizisinde yer aldıktan sonra sırasıyla 'Aşka Sürgün' dizisi ve 'Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü' filminde oynadı.

İlk başrol deneyimini Aydın Sayman'ın 'Janjan' adlı sinema filminde Berk Hakman, Çetin Öner, Levent Yılmaz ve Aykut Oray ile birlikte yaşadı.

2007 – 2008 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Genco' isimli dizide popülerliğini arttıran Seken Seyven aynı dizide Hazal Kaya ve Alpay Kemal Atalan ile kamera karşısına geçmişti.

2009 Yılında yönetmenliğini Şafak Bal'ın yaptığı, başrollerinde Mustafa Üstündağ, Levent Üzümcü ve Bülent Şakrak'ın olduğu 'Abimm' isimli sinema filminde oynadı.

Selen Seyven, 2014 yılında "Kocamın Ailesi" dizisinde başrolü Gökhan Alkan, Yıldız Kültür, Yeşim Salkım, Buse Arslan, Füsun Kostak ve Şehsuvar Aktaş ile paylaştı.

Selen Seyven, kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile 9 Eki 2009 tarihinde nişanlandı. İkili 2010 yılında ayrıldılar.

Selen Seyven, son olarak Avlu dizide rol aldı. Ünlü oyuncu, 20 Ağustos 2020'de hayatını Baran Yıldırım ile birleştirdi.

Filmleri ve Dizileri:

2018 – Avlu (Heves) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Yonca) (TV Dizisi)

2011 – Leyla ile Mecnun (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Avrupa Avrupa (Gül) (TV Dizisi)

2010 – Bir Gevrek, Bir Boyoz, iki de kumru (Hasret) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Kapalı Çarşı (Yasemin) (TV Dizisi)

2009 – Cankurtaran/ İstanbul (redux) (Sinema Filmi)

2009 – Acemi Müezzin (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 – Abimm (Melek) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Doludizgin Yıllar (Gülşen) (TV Dizisi)

2007 – Genco (Pınar) (TV Dizisi)

2007 – Janjan (Güzel Alaz) (Sinema Filmi)

2010 – Doktorlar 4. Sezon (Arzu Altındağ) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü(Oyunbaz Kız) (Sinema Filmi)

2005 – Aşka Sürgün (Asya) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Büyük Buluşma (Gözde) (TV Dizisi)