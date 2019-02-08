Son Dakika Haberleri: Karnı Burnunda Uyuşturucu Satıcısı

Karnı Burnunda Uyuşturucu Satıcısı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 'torbacı' diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Karnı Burnunda Uyuşturucu Satıcısı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 'torbacı' diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının evlerinde yapılan aramada toplam 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17.5 gram esrar ele geçirildi. Yakalananlar arasında hamile haliyle uyuşturucu satan kadın da dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda sabahın erken saatlerinde Altınçay ve Emek mahallelerinde bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekipleri ve hassas burunlu köpekler tarafından evlerde yapılan aramalarda toplamda 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan 7'si tutuklandı. Hamile haliyle uyuşturucu satan kadın da tutuklanırken, diğer kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Hatay, Narkotik, 3. Sayfa
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