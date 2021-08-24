Üye Girişi
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum - Son Dakika

Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum

24.08.2021 15:02

Geceleri uyumaya çalıştığı sırada vücudunda hareketlilik olduğunu fark ederek doktora başvuran 27 yaşındaki Yasemin Yılmaz'ın karnından, neredeyse 9 aylık bebek boyutuna ulaşan 2 buçuk kilogramlık bir kist çıkarıldı. Genç kadın, "Hamile gibi bir hayat yaşıyordum. Geceleri 20 kez idrara çıkıyordum, hareket ediyordu" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da yaşayan İngilizce öğretmeni Yasemin Yılmaz, küçük yaşlardan beri karnında oluşan şişliğin genetik veya yedikleriyle bağlantılı olduğunu düşünerek yaşıyordu. Koronavirüse yakalandıktan sonra farklı hastalık belirtileri göstermeye başlayan Yılmaz, karnındaki şişkinliğin arttığını ve geceleri yatarken uyuma pozisyonuna göre karnında hareketlilik yaşandığını fark etti.

HAMİLE OLDUĞUNU SANDILAR

Belirtiler üzerine yaşadığı şehirde doktora başvuran Yılmaz'a ilk başta hamile olduğu söylense de gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Karnında 25 santimetrelik kist bulunan Yasemin Yılmaz, memleketi Eskişehir'de acil olarak operasyona alındı. Genç kadının karnındaki 2 buçuk kilogram ağırlık ve 25 santimetrelik boyuta ulaşan kist başarıyla çıkarıldı.

"KARIN İÇİNİ KAPLAYAN 25 SANTİMLİK BİR KİST"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, hastanın vücudunda kiste bağlı olarak enfeksiyon oluştuğunu belirtti. Kistin içerisinde bulunan iltihabı boşaltarak müdahale edebildiklerini ifade eden Op. Dr. Oruk, "Muayenede özellikle göbek alt kısımlarına hiç dokundurmadığını ve ısı artışı olduğunu gördük. Değerlendirmelerimizde kan değerinin yükseldiğini ve enfeksiyon bulgularını gördük. Dış merkezde çekilen MR görüntülerine de baktığımızda karın içini kaplayan 25 santimetrelik bir kistik lezyon gördük. Kist büyümüş ve iltihaplanarak yüksek ihtimalle içine kanama yapmış. Sonuç olarak da enfeksiyon oluşturmuş. Buna bağlı tüm karnı dolduran 25 santimetrelik iltihaplı bir kist vardı. Antibiyotikler verdikten sonra süre dolunca hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Kistin içinden ortalama 2 buçuk litre iltihap boşalttık. Bu iltihabı boşalttıktan sonra kist ancak müdahale edilebilir hale geldi ve çıkarttık. İçerdeki enfeksiyonu kuruttuktan sonra hastamızı taburcu ettik. Şu anda gayet iyi hiçbir sorunu yok ve kontrollerde de geriye hiçbir şey kalmamış" şeklinde konuştu.

Yıllardır karnı şiş geziyordu, doktora gidince gerçeği öğrendi

"GECELERİ HAREKET EDİYORDU"

Yatarken karnına dokunduğu zaman eline bir kitle geldiğini belirten Yasemin Yılmaz, "Geçen ocak ayında Covid-19'a yakalandım ve Eskişehir'e ailemin yanına geldim. Koronavirüsü çok ağır geçirdim, yaklaşık 1 ay yataktan çıkamadım. Bu süreçte birkaç kez kanamam oldu. Ben bunları Covid-19'a bağlıyordum. 1 ay geçtikten sonra doktorların ilaçlarıyla bir şekilde ayağa kalktım ve görev yaptığım ile geri döndüm. Okula döndüğümde hep bir koşturma içerisindeydim ama ben karnımdaki kitleyle bunu yaşıyormuşum ve bilmiyordum. Çocukluğumdan beri göbeğim vardı ancak yediğimden ya da genetiktir diye düşünüyordum. Diyarbakır'a döndüğümde normalde şişkin olan karnım daha fazla şişti. Sanki 9 aylık bebek varmış gibi bir hale geldi. Yatarken karnıma dokunduğumda elime bir kitle geliyordu. Hamile gibi bir hayat yaşıyordum; geceleri 20 kez idrara çıkıyordum. Geceleri hareket ediyordu" dedi.

Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum

Yasemin Yılmaz, Koronavirüs, Diyarbakır, Doktora, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı 17:00 Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler 16:53 Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar 16:41 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 16:22 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek 16:14 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek Takla atan araç hurdaya döndü, bir aile yok oldu 15:58 Takla atan araç hurdaya döndü, bir aile yok oldu
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu 15:26 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı 15:12 Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı

Son Dakika Haberleri
16:59 Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
16:40 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
16:21 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
16:13 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek
15:51 Seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlayacağının sözünü verdi
15:45 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?
15:43 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
15:25 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam         
17:04
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz         
16:45
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak         
16:23
Etrafındakiler baygınlık geçirdi! İşyerinde önce çatırdamalar başladı sonra bir anda büyük sesle çöktü Etrafındakiler baygınlık geçirdi! İşyerinde önce çatırdamalar başladı sonra bir anda büyük sesle çöktü         
16:15
Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı         
16:09
Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi         
15:44
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
12:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 17:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement